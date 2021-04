Lewandowski wil zelf veel sneller terug zijn uit blessure en prikt nieuwe datum voor terugkeer

Robert Lewandowski ziet het niet zitten om een maand aan de kant te blijven met de opgelopen knieblessure.

Volgens de dokters van de nationale ploeg van Polen zou Lewandowski maximaal tien dagen out zijn. Bayern München stelde dat bij naar vier weken. Daar is Lewandowski zelf niet tevreden mee en hij wil veel sneller terugkeren.

Een tweetal weken maximaal dus, als we Lewandowski mogen geloven. Aan Kicker vertrouwde hij toe dat hij op 13 april tegen Paris Saint-Germain wil spelen in de Champions League.

Trainer Hansi Flick tempert de verwachtingen. "We nemen geen enkel risico met hem", klonk het. Tegen Leipzig is de Poolse goalgetter er dit weekend niet bij. "We zullen ons spel logischerwijs moeten aanpassen. Robert kan niet helemaal vervangen worden. Hij maakt doelpunten uit het niets."