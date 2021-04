🎥 Jonge Belg start voor het eerst in de basis bij AS Monaco en is meteen goed voor geweldige assist in ruime zege

AS Monaco heeft deze middag een goede zaak gedaan in de Ligue 1. De Franse club haalde het met duidelijke 4-0 cijfers van FC Mets. Eliot Matazo, een jonge Belg, mocht voor het eerst in de basis starten en hij was meteen goed voor een assist.

AS Monaco kende deze middag geen problemen met FC Metz. De Monegasken haalden het met 4-0 na doelpunten van Fabregas, Volland en Ben Yedder (2x). Door deze zege komt AS Monaco voorlopig op de derde plaats in het klassement. Wie indruk heeft gemaakt bij AS Monaco deze middag, was Eliot Matazo. De 19-jarige Belg mocht voor het eerst in de basis starten en de centrale middenvelder had een heerlijke assist in huis voor Volland. U kan zijn assist hieronder bekijken.