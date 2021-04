Liverpool komt opnieuw dichter bij de top 4 na vlotte overwinning op het veld van Arsenal

Liverpool heeft deze avond een vlotte overwinning geboekt op het veld van Arsenal. Het werd 0-3 na twee doelpunten van Diogo Jota en één doelpunt van Mohamed Salah. Door deze zege komt Liverpool opnieuw dichter bij de top 4 in de Premier League.

Liverpool heeft deze avond optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van Chelsea deze middag. De kampioen van vorig seizoen speelde op het veld van Arsenal en in de tweede helft brak Diogo Jota de ban: 0-1.

Nog geen vijf minuten later was de wedstrijd gespeeld, want Mohamed Salah kon de 0-2 op het bord zetten. In het absolute slot legde Jota met zijn tweede doelpunt van de avond de 0-3 eindstand vast. Door deze overwinning komt Liverpool nu op twee punten van Chelsea, de nummer vier in het klassement. Arsenal staat op de negende plaats.