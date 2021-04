Hoe FC Groningen Luis Suarez haalde met de hulp van whisky

Luis Suárez is momenteel spits bij Atletico Madrid. In een ver verleden speelde de inmiddels 34-jarige vedette in Nederland. FC Groningen kocht hem in de zomer van 2006 met de hulp van goede whisky.

In de zomer van 2006 was FC Groningen druk op zoek naar een nieuwe spits. De clubdirecteur, Hans Nijland, ging samen met manager Henk Veldmate naar Uruguay om er een zekere Elías Figueroa te scouten. "We waren daar een dag voor de wedstrijd. De chauffeur vroeg of hij ons naar het hotel moest brengen of dat we een ander wedstrijdje wilden bekijken. Als we naar het hotel waren gegaan, hadden we nooit kennis gemaakt met Suárez", beschrijft Hans Nijland bij NOS. Nijland bracht net een boek uit genaamd Boerenbluf op de transfermarkt en beschreef daarin hoe de transfer van Suárez tot stand kwam.

Whisky voor de onderhandelingen

Het budget van FC Groningen was in de zomer van 2006 eerder beperkt. Ze hadden slechts één miljoen te besteden aan de nieuwe spits. De zaakwaarnemer van Suárez vond dat zijn goudhaantje wel wat meer waard was en kleefde een prijskaartje van rond de vijf miljoen euro op zijn hoofd. De onderhandelingen gingen heel stroef en uiteindelijk leek de deal er niet te komen tot op het moment dat Nijland de zaakwaarnemers whisky zag drinken. "We hebben die avond samen whisky gedronken en de deal gesloten voor uiteindelijk 1.585.000 euro", voegde hij er nog aan toe.

In het begin leek de komst van Suárez op een fiasco uit te draaien. De jonge Uruguayaan stond bij zijn aankomst vijf kilogram te dik. Toch lanceerde hij zijn carrière in europa bij Groningen. Met 15 doelpunten en zeven assists in 37 wedstrijden was het grote Ajax overtuigd van zijn kunnen. Voor bijna acht miljoen kocht de Amsterdamse club hem over één jaar na zijn aankomst in Nederland. Dat werd een groot succes en uiteindelijk verpatste Ajax Suárez na enkele jaren aan Liverpool. Bij Liverpool werd hij een echte wereldster, maar vooral zijn passage in Barcelona zal de meeste mensen bijblijven. Momenteel speelt hij voor Atletico Mardid en bewijst hij op z'n 34ste nog steeds zijn kwaliteiten.