Reims kan zonder Doku op bezoek bij Rennes van Faes en Foket niet winnen

Geen Doku bij Rennes, de Rode Duivel was geschorst voor deze partij. De bezoekers lieten de overwinning liggen. Uiteindelijk bleef de wedstrijd op 2-2 steken. Reims kon in de slotminuten nog gelijkmaken. Dus ook geen drie punten voor de ploeg van Wout Faes en Thomas Foket.

Thomas Foket en Wout Faes speelden beiden negentig minuten voor Reims, maar konden de overwinning niet verzekeren. Reims kwam twee keer op voorsprong maar telkens konden de bezoekers de aansluitingstreffer binnentikken.

Boulaye Dia scoorde het openingsdoelpunt in de 60ste minuut. Guirassy scoorde de 1-1 via een penalty in de 75ste minuut. Konan maakte de 2-1 in de 81ste minuut. Het laatste doelpunt was voor opnieuw voor Serhou Guirassy. Hij maakte er in de 83ste minuut 2-2 van.

Moreta Cassama kreeg bij Reims in de 85ste minuut nog een rechtstreekse rode kaart na een zware fout op Eduardo Camavinga.