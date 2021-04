'Ibrahimovic tekent binnen de tien dagen zijn contract voor volgend seizoen'

Zlatan Ibrahimovic mag dan al 39 jaar oud zijn, aan stoppen denkt de Zweed nog helemaal niet. Zijn nieuwe contract ligt ondertussen al klaar, zo lijkt het.

Zlatan Ibrahimovic kan zijn nieuwe contract binnen enkele dagen tekenen. Volgens Sky Sports zal de handtekening binnen de tien dagen gezet worden.

Ibrahimovic krijgt in zijn nieuwe overeenkomst bij AC Milan zeven miljoen euro salaris op jaarbasis. Dat loon is identiek aan dat van dit jaar.

Met 15 goals is hij in de Italiaanse Serie A één van de trefzekerste spitsen. Ibrahimovic maakte in de afgelopen interlandbreak ook zijn wederoptreden bij de nationale ploeg van Zweden na een afwezigheid van 5 jaar.