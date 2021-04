Oranje kondigt twee tegenstanders oefenduels aan in voorbereiding op EK

De Nederlandse voetbalbond heeft twee oefenwedstrijden aangekondigd in de aanloop naar het EK van deze zomer.

Nederland trekt op oefenkamp naar Lagos in Portugal en zal daar op 2 juni in Estadio Algarve in Amancil tegen Schotland spelen. Ook Schotland speelt het EK.

Op zondag 6 juni speelt Oranje in Enschede ook nog tegen Geörgië. De match wordt in het stadion van FC Twente gespeeld om 18 uur. Het is de eerste keer dat beide ploegen tegen elkaar spelen.

Het EK wordt tussen 11 juni en 11 juli van dit jaar afgewerkt in twaalf verschillende landen.