Legende aan de deur gezet bij Bayern München

Jérôme Boateng mag deze zomer gratis beschikken bij Bayern München na jaren van trouwe dienst.

Op 14 juli 2011 haalde Bayern München een zekere Jérôme Boateng binnen voor 13,5 miljoen euro. De Duitse centrale verdediger had bij Manchester City slechts 24 wedstrijden gespeeld, maar overtuigde daarin toch de Duitse grootmacht. Tien jaar later wordt hij aan de deur gezet bij Bayern en moet de 32-jarige centrale verdediger dus op zoek naar een nieuwe club. In totaal speelde Boateng al 355 wedstrijden voor Bayern München. Daarin scoorde hij slechts 10 keer en gaf hij 25 assists.

Boateng verzamelde met Bayern München een behoorlijke prijzenkast. Twee Champions Leagues, 8 (en binnenkort waarschijnlijk 9) Duitse titels, 5 Duitse bekers, twee Duitse supercups, twee Europese supercups en twee WK's voor clubs. In die periode won hij met de Duitse nationale ploeg ook nog eens het WK in 2014.