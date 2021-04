Antonio Cassano over het Inter van Lukaku: "Ze spelen slechte voetbal"

Voormalig voetballer, Antonio Cassano, is niet gecharmeerd door de speelstijl van Antonio Conte met Inter.

Cassano over het voetbal van Inter op en over de trainer Conte: "Inter wordt kampioen, maar ik moet ook eerlijk zijn: ze spelen slecht voetbal. Ajax speelde ook weleens met drie verdedigers toen Louis van Gaal de coach was, maar Antonio Conte doet het anders. Het is eigenlijk gewoon een 5-3-2 met iedereen die achter de bal staat. De bus parkeren en niemand laten passeren. Ik walg van dat soort voetbal, het is verschrikkelijk. Als ik zo'n coach had, zou ik naar de president stappen en hem smeken de trainer te ontslaan."

Eén ding is zeker: Antonio Cassano is niet bepaald gecharmeerd van de speelstijl die Antonio Conte bij Internazionale geïntroduceerd heeft. Bij Bobo TV is de oud-international van Italië (en Inter-fan) in gesprek met Christian Vieri erg kritisch over de werkwijze van de trainer van de Serie A-koploper.