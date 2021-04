Romelu Lukaku wint met zijn Inter van het Cagliari van Nainggolan

Inter Milan met Romelu Lukaku in de basis won met het kleinste verschil van het Cagliari van Radja Nainggolan.

Inter en Cagliari kruisten de degens deze middag in de Serie A. Een duel tussen Lukaku en Nainggolan. Inter kon zijn voorsprong op stadsgenoot AC Milan vergroten en zo zou de titel weer wat dichter komen. Cagliari vecht voor het behoud en voor hen is elk punt belangrijk in de degradatiestrijd.

De eerste helft werd gedomineerd door Inter. Ze hadden het meeste balbezit en kansen maar Cagliari gaf zich niet gewonnen. Zo bleven de bordjes in evenwicht en gingen beide ploegen rusten met een brilscore op het scorebord.

In de 2de helft duurde het tot de 77ste minuut voor Inter eindelijk de defensie van Cagliari kon doorbreken. Hakimi met de assist en Darmian die de bal tegen het net werkte.

Er werd niet meer gescoord en zo vergroot Inter zijn voorsprong op AC Milan tot 11 punten. Cagliari heeft 5 punten achterstand op een veilige 17de plaats en zal nog alle zeilen moeten bijzetten om het behoud te verzekeren.