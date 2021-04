VAR in de Premier League opnieuw onder vuur

De spelers van Manchester United waren razend dat de 0-1 op het veld van Tottenham werd afgekeurd door de VAR. Als enkele minuten later Son de 1-0 op het bord zette werden ze enkel maar bozer. Bij de rust kwamen de spelers van Manchester United dan ook verhaal halen bij de scheidsrechter.

Ook Rio Ferdinand, ex-speler van Manchester United, gooide zijn frustraties op Twitter. Of er ook effectief een televisie zal gesneuveld zijn valt te betwijfelen, maar de VAR ligt alleszinds weer onder vuur in de Premier League.

My tv is moments away from being on the patio in 100 pieces #var 🤯