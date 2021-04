Opvallend: politie moet 23-jarige ex-vriendin van 16-jarige Dortmund-speler bevrijden nadat hij haar opsloot

Youssoufa Moukoko is het goudhaantje van Borussia Dortmund. De 16-jarige Duitser met Ghanese roots kreeg er dit seizoen zijn kans vanaf het moment dat hij de speelgerechtigde leeftijd had. Maar hij is dit weekend toch al in aanraking gekomen met de politie nadat hij zijn ex-vriendin opsloot.

Het Duitse Bild kreeg bevestiging van de politiewoordvoerder. Moukoko zou zijn vriendin in zijn eigen huis opgesloten hebben na een ruzie. De aanvaller moest weg en wou er zeker van zijn dat de vrouw nog daar was als hij terugkwam. Die belde echter de politie die haar kwam bevrijden. Moukoko kreeg op 14-jarige leeftijd een relatie met de toen bijna 21-jarige vrouw. In Duitsland wordt er vooral over die leeftijden gesproken. Maar volgens de wet deden ze niets verkeerd omdat een relatie mag van het moment dat beide partners geen 21 zijn.

