Clement mist drie pionnen tegen Moeskroen: "Echte toppers hebben altijd honger"

Zondag speelt Club Brugge voor het laatste duel van de reguliere competitie tegen Moeskroen. Trainer Philippe Clement mikt absoluut op een zege.

Geen Balanta, Ricca en Badji voor Philippe Clement zondag. Balanta hield een spierblessure over aan het duel met Anderlecht, Badji kwam slecht neer en heeft last van de rug. Zij zijn voor drie weken niet beschikbaar. Ricca heeft last aan de achillespees.

Toch is de zege het enige scenario waarin de trainer denkt. “Als ik verslapping zie, dan treed ik op. Voor de match in Anderlecht was dat niet het geval. Mijn spelers hebben lange tijd gedaan wat ze moesten doen, maar gingen niet op zoek naar die tweede goal”’, geeft Clement mee op zijn persconferentie.

Clement maakt alvast een grote vergelijking voor blauwzwart en zijn spelers. “Moeskroen is wat nu van tel is, verder hoeven we niet te rekenen. Je moet jezelf belonen voor wat je doet tijdens de week. Echte toppers hebben altijd honger. Iemand zoals Cristiano Ronaldo is er ziek van als hij niet wint. Of het nu tegen AC Milan, Club Brugge of Sassuolo is.”

Toch eindigt Brugge met een gigantische voorsprong de competitie. “Met records ben je niets. Je kan er tien breken en toch geen kampioen worden. We hebben maar één doel en dat is de titel pakken na die lange rit, die marathon met heel veel matchen. Het systeem van puntenhalvering blijft bovendien onsportief. Hoe beter je het doet in de reguliere competitie, hoe meer punten er worden afgenomen.”