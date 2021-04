Casteels blundert twee keer, Bayern bijna kampioen

Er stond vandaag een topper op het programma in de Bundesliga. Wolfsburg ontving der rekordmeister Bayern München, oftewel de eerste tegen de derde uit het klassement. Wolfsburg verloor de wedstrijd met 2-3 van Bayern, Casteels flaterde twee keer.

Onze landgenoot, Koen Casteels, maakte geen al te beste beurt vandaag in de topper tegen Bayern München. De Duitse recordkampioen scoorde drie keer, waar twee flaters van de goalie van Wolfsburg bijzaten.

De mannen uit München kwamen al na een kwartier op voorsprong via het jonge toptalent Musiala. Casteels liet zich verassen door Musiala’s schot in de korte hoek.

De tweede goal zag er nog knulliger uit dan de eerste. De Belgische doelman, die aan een ijzersterk seizoen bezig is, wou een voorzet wegduwen, maar duwde de bal in de voeten van Bayernspits Choupo-Moting. 0-2 na vierentwintig minuten spelen.

In de 35ste minuut maakte Wolfsburg via Weghorst de aansluitingstreffer, maar twee minuten later scoort Musiala zijn tweede van de middag: ruststand was 1-3. In de 55ste minuut scoort Wolfsburg nog een doelpunt via Phillip, maar verder dan dat kwamen de wolven niet.

⚠️ | Een eerste helft om snel te vergeten voor Koen Casteels. 😕 #WOBFCB pic.twitter.com/bX7S6Tr3fH — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 17, 2021

Sterk seizoen

Ondanks deze wedstrijd is Casteels bezig aan een sterk seizoen, hij staat momenteel met zijn ploeg op een Champions Leagueplaats. Door deze overwinning kan Bayern weer uitlopen op de tweede in het klassement RB Leipzich, en kunnen ze de negende titel op rij al ruiken.