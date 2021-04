Bayern niet te spreken over gedrag van trainer Flick: "We hadden wat anders afgesproken"

Bayern München heeft zondagmiddag gereageerd op de uitspraken van trainer Hansi Flick na de zege tegen Wolfsburg.

Bayern München won zaterdag met 2-3 van Wolfsburg, maar na de wedstrijd ging alle aandacht richting trainer Hansi Flick. Hij verklaarde dat hij op het einde van het seizoen de club wil verlaten, ondanks een lopen contract tot midden 2023.

"Bayern keurt de eenzijdige communicatie van Hansi Flick uitdrukkelijk af", klinkt het in een persmededeling. "We hadden afgesproken de focus te leggen op de komende wedstrijden, tegen Leverkusen (20 april) en Mainz (24 april), om zo de concentratie binnen de club niet te verstoren. Na die wedstrijden zullen we onze gesprekken verder zetten."

De relatie tussen Flick en sportieve baas Hasan Salihamidzic loopt ontzettend moeilijk. Flick werd al enkele keren genoemd als opvolger van bondscoach Joachim Löw. "Bondscoach worden, dat zou elke coach overwegen. Maar ik wil benadrukken dat mijn toekomst nog open ligt. De laatste weken is er veel gebeurd en ik wil dat eerst kunnen verteren", zei Flick na de match tegen Wolfsburg.