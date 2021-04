Clubicoon Man United veroordeelt zijn ex-club en drie andere PL-clubs over oprichting Super League: "Het is een klucht, ik walg ervan"

De Super League maakt de tongen los. UEFA en FIFA dreigen de clubs en de spelers uit te sluiten van hun nationale competities en hun nationale ploegen, maar de 12 grote clubs willen hun zin doordrijven. Gary Neville, analist bij Sky Sports, heeft alvast een ongezouten mening.

Neville, zelf ex-speler van Manchester United, veroordeelt de plannen. Hij ziet dat de buitenlandse eigenaars enkel aan het grote geld denken. "Het is pure hebzucht. Ik walg ervan. Manchester United en Liverpool vluchten weg naar een competitie waaruit ze niet kunnen degraderen. Het is een schande. Het is tijd dat we in dit land de macht van de topclubs inperken en herverdelen", klinkt het.

“Ja, ook van ‘mijn club’. De eigenaars van Manchester United, Liverpool, Chelsea en Manchester City zijn indringers, die niets met voetbal te maken hebben. Manchester United, Arsenal en Tottenham zitten zelfs niet eens meer in de Champions League. Met welk recht claimen zij dan hun plaats? Het is een klucht en die ploegen zouden moeten gestraft worden door de Premier League. Neem ze hun punten en hun geld af.”