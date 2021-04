Reacties Super League in de voetbalwereld: "Gaat in tegen alles waar voetbal voor staat"

De Super League zorgt voor veel controverse binnen voetballand. Het idee achter de supercompetitie is dat de Europese topclubs nog meer geld zouden kunnen binnenrijven ten koste van de kleinere clubs. Het voordeel is wel dat er alleen topwedstrijden op het programma staan, verdeelde reacties dus...

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, Milan en Inter, dat zijn de twaalf ploegen die momenteel al meedoen in de Super League. De topclubs zoeken nog drie extra ploegen om de competitie mee te organiseren. Die plaatsen lijken gereserveerd voor Franse miljardenclub PSG en twee Bundesliga-ploegen.

Bundesliga

Dortmund en Leipzig hebben al officieel laten weten dat ze niet geïnteresseerd zijn om zich aan te sluiten bij de Europese supercompetitie. Ook Der Rekordmeister Bayern München zou geen interesse hebben om mee te doen. Dat zou dus willen zeggen: geen Bundesliga-ploegen in de Europese topcompetitie, wat een serieuze smet zou zijn op de geloofwaardigheid van de Europese Super League.

After Borussia Dortmund statement, also RB Leipzig sources confirmed that they’ve no intention to join #SuperLeague in the next weeks, as SkyDE confirmed. 🇩🇪



BVB CEO Watzke also stated that “FC Bayern and B. Dortmund have 100% compatible views”, both against the #SuperLeague. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021

Premier League

De supportersclubs van Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester United en Manchester City hebben al gereageerd op de deelname van hun clubs aan de Super League. De reacties van de supportersclubs uit de Premier League zijn niet al te positief:

The concept of a new Super League featuring some of the top clubs in Europe has led to an angry reaction from many football fans — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 19, 2021

Chelsea: “Onze supporters over de hele wereld zijn verraden. Dit is onvergefelijk”

Manchester City: “De eigenaars van de clubs, ongeacht van waar ze komen, lijken te denken dat voetbal van hen is. Maar voetbal is van de supporters”

Tottenham: “Het huidige bestuur riskeert op deze manier de reputatie van de hele club en zijn toekomst door hebzucht”

Arsenal: “De super League presenteert dood van alles waar voetbal om zou moeten gaan”

Manchester United: “Zo’n competitie is alles dat ingaat voor wat het voetbal en Manchester United zouden voor moeten staan”

Ook clubicoon van United, Gary Neville, is radicaal tegen de competitie:

Gary Neville is the people's hero right now. Unreal piece of television about the European Super League. pic.twitter.com/ypdQbdQfs7 — Football Tweet (@Football__Tweet) April 18, 2021

PSG

PSG-speler Ander Herrera was de eerste onder de spelers die reageerde op het idee van een nieuwe Europese supercompetitie. Ook hij klonk niet al te positief over het idee: “Ik geloof in een verbeterde formule van de Champions League. Niet in een formule waarbij de rijken stelen van mensen die het mooiste spelletje ter wereld creëerden.

PSG's Ander Herrera has become one of the first high-profile players to speak out on the European Super League — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 19, 2021

Real Madrid

Er waren weinig positieve reacties op de Europese supercompetitie. Er stonden natuurlijk ook mensen aan de basis van het idee, zoals de eignaars van de topclubs. Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid, verdedigde de competitie: “Met deze competitie zal voetbal op elk niveau verbeteren”