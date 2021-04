Naar waar trekt Sakala? Deze Europese traditieclub opent de gesprekken

Fashion Sakala ontbolsterde dit seizoen helemaal bij KV Oostende. Het staat vast dat de aanvaller zal vertrekken maar naar waar staat allesbehalve vast.

Het huwelijk tussen Fashion Sakala en KV Oostende verliep in stijgende lijn. In zijn eerste seizoen wist hij slechts 3x te scoren, het jaar nadien was hij goed voor 8 doelpunten en 3 assists. Ook dit jaar gaf hij drie assists maar met 13 doelpunten doet de Zambiaan het nog beter. Zijn contract loopt af en wordt niet verlengd.

Daardoor kan Sakala transfervrij vertrekken naar een andere poeg. KVO ziet zo een speler die enkele miljoenen waard is vertrekken zonder transfersom, een ferme streep door de rekening. Een van de geïnteresseerde ploegen zou Rangers zijn. Het Nieuwsblad weet dat er al gesprekken waren tussen de Schotse landskampioen en de entourage van Sakala.

Maar Rangers is niet de enige geïnteresseerde ploeg. Sakala zou de Europese middenmoters en subtoppers voor het kiezen hebben.