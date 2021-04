Liverpool haalt nieuwe verdediger binnen van RB Leipzig dat centrale defensie helemaal kwijt is volgend seizoen

Bij RB Leipzig is het tijd geworden om te oogsten. Na de verkoop van Dayot Upamecano is nu ook Ibrahima Konaté verkocht. De Franse verdediger gaat voor zo'n 35 miljoen euro naar Liverpool.

Na de verkoop van Timo Werner vorige zomer en die van Upamecano en Konaté nu, heeft Leipzig het allesbehalve moeilijk temidden een coronajaar. Maar de Duitse club ziet op enkele weken tijd wel twee centrale verdedigers vertrekken. Upamecano en Konaté vormden vaak het Franse hart van de defensie bij Die Roten Bullen. De resterende centrale verdedigers zijn onder meer Klostermann en Orban.

Bij Liverpool hebben ze dit jaar gemerkt hoe dun de spoeling is achterin. Met de blessure van Virgil Van Dijk was het alle hens aan dek voor Jurgen Klopp. Niet veel later vielen ook Gomez en Matip eruit. In de wintermercato werd Kabak aangekocht en soms moest Liverpool het zien te rooien met enkele jonge talenten maar de defensie stond nooit zo goed als met Virgil Van Dijk.

Konaté tekent een contract van 5 seizoenen bij de Premier League-winnaar van vorig seizoen. Konaté is 21 jaar en een zeer bonkige centrale verdediger. Hij meet 1,94 meter en zou ook zo'n 94 kilogram wegen.