Hebben we Ronaldo de laatste keer in de Champions League gezien? Het ziet er niet goed...

Cristiano Ronaldo die niet in de Champions League speelt, het is een rare gedachte, maar wel realistisch. Na het gelijkspel van Juventus dit weekend, zit de Oude Dame in vieze papieren.

Ronaldo en co hebben nog vijf wedstrijden om de scheve situatie recht te trekken. Als dat niet gebeurt, zien we de Portugese superster volgend jaar niet schitteren op het grootste voetbalpodium ter wereld. Het is ondertussen al 19 jaar geleden dat er nog eens een Champions League-editie was zonder Cristiano Ronaldo. Na het gelijkspel van Juventus tegen Fiorentina en de overwinning van Napoli dit weekend, ziet het er na de recentste speeldag niet goed uit voor de ploeg uit Turijn. Geen top vier in de Serie A, wil zeggen geen Champions League. De Oude Dame moet de volgende vijf wedstrijden dus nog vol aan de bak.