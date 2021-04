Van de bank van Anderlecht mogelijk naar de Primera Division: "Bedankt voor het vertrouwen"

Landry Dimata herleeft bij Espanyol Barcelona en ziet een definitieve transfer steeds dichterbij komen. De Spaanse tweedeklasser maakt ook grote kans op promotie.

Dimata scoorde 3 keer in 13 matchen en krijgt veel lof. Volgend seizoen zou hij dus in La Liga kunnen spelen. "Mijn ploegmaats hebben me goed geholpen om me te integreren", aldus Dimata bij de clubmedia. "Ik wil bijdragen wat ik kan aan het team."

Bij Anderlecht verloor hij de concurrentiestrijd met Lukas Nmecha en maakten ze zich ook zorgen om zijn blessures. In Spanje heeft hij die zorgen kunnen weerleggen. Espanyol lijkt ook zijn aankoopoptie te zullen lichten. "Ik bedank Espanyol omdat ze vertrouwen in me hadden. Dat was niet vanzelfsprekend. Ik krijg veel speelminuten en ik voel me in vorm. Mijn conditie is heel goed", klonk het verheugd.