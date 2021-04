Schokgolf door Beieren: 'Lewandowski overweegt vertrek bij Bayern München'

Robert Lewandowski denkt eraan om Bayern München te verlaten. De Duitse topschutter heeft enkele aanbiedingen van Europese topclubs in de schuif liggen. Eentje is zelfs héél concreet.

Dat meldt Sky Sports Deutschland. Voor alle duidelijkheid: het is momenteel niet duidelijk over welke clubs het gaat. Al is de interesse in Robert Lewandowski wél concreet.

Ook Bayern München denkt na over een vertrek. Der Rekordmeister beseft dat het nu hét moment is om de 32-jarige Pool te laten vertrekken. Al zal er dan wel minstens tachtig miljoen euro op tafel moeten komen.