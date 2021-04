Ajax plukt één van de grootste Belgische talenten weg bij Gent, grootste clubs ter wereld vochten om zijn handtekening

AA Gent verloor gisteren het grootste talent dat er in hun jeugdwerking rondliep. Stanis Idumbo Muzambo tekende een contract bij Ajax voor drie seizoenen. Maar om eerlijk te zijn: hij was onmogelijk te houden. De grootste clubs ter wereld dongen naar zijn handtekening.

Dat Ajax een buitenlandse jeugdspeler haalt, is trouwens op zichzelf al zeldzaam. Er lopen er maximaal drie rond op 'De Toekomst', het oefencomplex van de Amsterdammers. De filosofie is simpel: als er een buitenlander gehaald wordt moet hij beter zijn dan de beste die er in Nederland te vinden is. Het zegt veel over de kwaliteiten van Muzambo.

Maar Ajax was niet alleen. Muzambo, die in juli 16 wordt, werd opgebeld door zowat alle invloedrijke clubs uit Frankrijk, Spanje, Italië... "Maar zijn familie wou absoluut voor het sportieve project kiezen", aldus zijn zaakwaarnemer, Zouhair Essikal van Base Soccer, bij Voetbalkrant.com. "Het was geen kwestie van geld - en pas op, er werden ongelooflijke bedragen geboden."

Haesaert met positief rapport

Het geloof van Ajax in de aanvallende middenvelder is groot. Ze wilden ook Gent, waar hij de laatste weken bij de eerste ploeg mocht meetrainen, niet in de kou laten staan en kwamen nog met een gentleman agreement dat de Buffalo's nog aardig wat centen opleverde, terwijl dat eigenlijk niet moest.

Ajax ging ook niet over één nacht ijs en liet hem maar liefst 25 keer scouten, onder meer door Urbain Haesaert, het voormalige hoofd jeugdopleidingen van Anderlecht en nu weer scout voor Ajax. De man heeft in zijn carrière de helft van de nationale ploeg ontdekt toen ze nog jeugdspelers waren. "Iedereen ziet hem als de nieuwe De Bruyne", aldus Essikal. Geen scout die terugkwam met een negatief rapport.

Natuurlijk is het bij zo'n jonge gast altijd nog met twee woorden spreken, maar zijn technische kwaliteiten en voetbalinzicht staan buiten kijf. In Amsterdam krijgt hij alle tijd om zich te ontwikkelen, maar het is duidelijk dat ze er veel van verwachten.