Charly Musonda werkt aan comeback "Ik voel me als een bokser die zich voorbereidt op een bokswedstrijd"

Charly Musonda werd vroeger bestempeld als een groot talent, maar door ernstig blessureleed is de 24-jarige Belg nog niet doorgebroken.

De jeugdspelers van Chelsea is al aan verschillende clubs uitgeleend: Real Betis, Celtic en Vitesse. Bij die laatste club liep het voor hem mis. In een oefenmatch tegen Antwerp in 2019 scheurde Musonda zijn achterste kruisbanden. Het verdict was een paar maanden blessureleed.

Toen Musonda terugwkam uit blessure voelde hij nog steeds een enorme pijn. De flankaanvaller vroeg om medisch advies en de dokters zeiden dat hij na een operatie 3 jaar out zou zijn. De kansen op een comeback waren miniem.

"Ze zeiden me dat de kans om terug te keren op topniveau 20 procent zijn", zegt Musonda in een interview aan de BBC. "Ik voel me als een bokser die zich voorbereidt op een bokswedstrijd. Het zou een ongeloofelijke comeback zijn."