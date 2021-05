🎥 Havertz zet Chelsea op rozen in Londense derby

Chelsea speelt vandaag een echte Londense derby tegen degradatiekandidaat Fulham.

Na 10 minuten spelen was het al zover, Kai Havertz zette de Blues op voorsprong tegen Fulham. Een heerlijke verre bal werd aangenomen door Mason Mount. Hij speelde hem mooi door op Kai Havertz die de 1-0 op het bord zette. Voor Havertz is het slechts zijn derde doelpunt in de Premier League. Over alle competities samen maakte hij er zes voor Chelsea.

1⃣-0⃣ | Havertz sur Londres 🇩🇪



Mount à l'assist, @kaihavertz29 à la finition pour son 3e but en PL 🙌 pic.twitter.com/rVl0lE9h3a — VOOsport (@VOOsport) May 1, 2021

Fulham is officieel nog niet zeker van de degradatie, maar zou al bijna al zijn wedstrijden moeten winnen. In de eerste helft speelden ze niet onaardig tegen Chelsea, maar scoren lukte hen niet. Fulham, met oude bekenden Denis Odoi en Aleksandar Mitrovic op de bank, zal in de tweede helft nog alles op alles moeten zetten.