Frank Lampard moet het duidelijk afleggen tegen Tuchel

Chelsea heeft onder Thomas Tuchel 32 punten behaald in 15 Premier Leaguewedstrijden terwijl Frank Lampard met de Londense club slechts 29 punten heeft verzameld in 19 Premier League-optredens.

Tuchel en zijn spelers kunnen hun seizoen zelfs nog bekronen met een Champions Leaguetitel, maar daar zijn ze nog lang niet. Eerst moeten de Londenaars Real Madrid uitschakelen in de halve finales. De heenwedstrijd op bezoek bij Real eindigde in een gelijkspel met als eindresultaat 1-1.

