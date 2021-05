Suarez speelt vals tijdens test Italiaans burgerschap, reden? Eventuele Juve transfer

In september 2020 nam Suarez een test af voor Italiaans burgerschap te verkrijgen. Het resultaat van de test? Gebuisd. De reden: Suarez probeerde vals te spelen. De Uruguayaan kreeg dus geen Italiaans burgeschap.

Er zijn beelden gelekt van Luis Suarez die valsspeelt tijdens een test om het Italiaans burgerschap te verkrijgen. Suarez, die een Italiaanse vrouw heeft, deed de test om een mogelijke transfer naar Juventus te bekomen.

Of dat de reden was dat Suarez niet naar Juventus ging deze zomer, is niet geweten. Als Suarez wel geslaagd zou zijn de test, dan had hij bij Juventus kunnen geregistreerd worden als EU-speler.

