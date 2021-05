Mooie beelden! Ten Hag spreekt Ajax-supporters toe: "Wij zijn de beste"

Corona lijkt niet te bestaan in voetballand als er een ploeg kampioen gespeeld is. Ook bij Ajax niet. Duizenden supporters kwamen voor het stadion opdagen voor een titelfeestje. De coach van Ajax, Erik ten Hag, sprak de duizenden fans toe.

“Wij zijn de beste! De beste van Amsterdam! De beste van Nederland! Wij hebben de beker, wij hebben de schaal, we hebben alles”, dat was de speech die de Ajaxcoach gaf aan de supporters. De beelden zijn hieronder te zien.

🎤 "We hebben de beker, we hebben de schaal, we hebben alles!" pic.twitter.com/mCqA5KhVwM