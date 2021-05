Franse wereldkampioen haalt loftrompet over Lukaku boven: "Hij kan alleen naar de oorlog trekken"

Romelu Lukaku heeft eindelijk iedereen achter zich staan na zijn fantastisch seizoen bij Inter. Ook voormalig Frans wereldkampioen Youri Djorkaeff haalt de loftrompet boven.

Djorkaeff speelde voor Inter tussen 1996 en 1997 en werd door La Gazzetta dello Sport gevraagd om het seizoen van de Nerazzurri te analyseren. De Franse wereldkampioen van 1998 benadrukte vooral de rol van Romelu Lukaku (27 jaar , 41 matchen et 27 doelpunten in alle competities).

"Lukaku is vandaag één van de vijf beste spelers ter wereld. Ik heb zijn traject gevolgd en hij beviel me altijd al: hij heeft honger, heeft geen schrik en is een strijder. Hij kan zelfs alleen naar de oorlog vertrekken. Het is niet alleen een formidabele aanvaller, maar ook een fantastische jongen om in je kleedkamer te hebben. Het symbool van deze scudetto, dat is hij", zei Djorkaeff.