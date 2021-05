Broos over nieuwe job als bondscoach van Zuid-Afrika: "Een spannend project, ik heb er echt zin in"

Hugo Broos heeft een nieuwe job, onze landgenoot wordt bondscoach van de nationale ploeg van Zuid-Afrika, ook wel bekend als 'Bafana Bafana'. De Zuid-Afrikanen mikken op kwalificatie van het WK in 2022 in Qatar. Broos heeft alvast zin in zijn nieuw Afrikaans verhaal.

“Zuid-Afrika heeft een rijke geschiedenis op voetbalgebied en is in Afrika een van de sterkste landen van het continent. Er is veel kwaliteit beschikbaar en ik word de coach van een echt voetballand met veel potentieel”

“Ik richt me op het binnenhalen van nieuwe spelers die hongerig zijn en willen slagen. We kijken dus eerst naar jonge spelers, die ambitieus zijn en zich willen bewijzen. We willen een sterk team bouwen voor de toekomst. Het is echt een spannend project en ik ben erg opgewonden”, aldus Hugo Broos.