BREAKING: Hugo Broos wordt de nieuwe hoofdcoach van Zuid-Afrika

Hugo Broos is de nieuwe oefenmeester van Zuid-Afrika. Onze landgenoot heeft een goeie reputatie als coach in Afrika, in 2017 won de Belgische coach de Africa Cup met Kameroen. Nu maakt Broos zich dus op voor een nieuw avontuur in Afrika.

Dat Broos de nieuwe hoofdcoach wordt van Zuid-Afrika meldt het Twitteraccount van het Zuid-Afrikaanse voetbalelftal zelf. Broos is ondertussen al 69 jaar en won in 2017 al eens de Africa Cup met Kameroen. De Zuid-Afrikanen hopen nu dus hetzelfde te doen met hun Belgische coach. Broos zijn laatste job was bij KV Oostende, maar zal dus weldra overvliegen naar het zuiden van het Afrikaanse continent om zijn taak als hoofdcoach van ‘Bafana Bafana’ in te vullen. Hopelijk voor Broos kan hij dezelfde prestaties met Zuid-Afrika neerzetten als met Kameroen. BREAKING: @SAFA_net CEO has announced Hugo Broos as the new Bafana Bafana coach 🇿🇦 — Bafana Bafana (@BafanaBafana) May 5, 2021