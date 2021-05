Steven Defour is klaar voor zijn nieuwe uitdaging: "Als beginnende trainer kan ik nergens beter zitten dan hier"

Steven Defour houdt het voor bekeken als voetballer. De middenvelder gaat aan de slag bij de trainersstaf van KV Mechelen. Defour laat weten dat hij nergens beter had kunnen starten als beginnende trainer.

“Ik wou sowieso in het voetbal blijven", laat Defour weten op de offciële website van KV Mechelen. "Dan was er voor mij maar één plek om dat te doen. Wat als een idee is begonnen, zijn we samen beginnen uitwerken", legde Defour uit.

"Ik ben enorm gecharmeerd door de manier van werken van deze staf. Ik heb ook andere aanbiedingen gehad, maar er was weinig twijfel. Als beginnende trainer kan ik nergens beter zitten dan hier", zei Steven Defour.