Belgische doelman speelt uitstekend seizoen en is verkozen tot speler van het jaar bij Blackburn Rovers

Thomas Kaminski kan terugblikken op een uitstekend seizoen bij Blackburn Rovers. Ook de Engelse tweedeklasser is tevreden over de doelman, want hij is verkozen tot speler van het jaar.

De 28-jarige Thomas Kaminski was dit seizoen één van de sterkhouders bij Blackburn Rovers. De doelman speelde 42 wedstrijden in The Championship en maakte indruk met enkele geweldige reddingen.

Ook bij Blackburn Rovers zijn ze tevreden over onze landgenoot, want deze middag raakte het nieuws bekend dat Kaminski is verkozen tot speler van het jaar bij de Engelse club. Met nog één wedstrijd te gaan staat Blackburn Rovers op de vijftiende plaats in de Engelse tweede klasse.