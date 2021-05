🎥 Alexis Sanchez profiteert van afwezigheid Lukaku en maakt er twee voor Inter

Inter Milaan is sinds vorige week zeker van de titel en dus gunde Antonio Conte zijn goudhaantje Romelu Lukaku wat rust voor het duel tegen Sampdoria. En daar profiteerde Alexis Sanchez ten volle van.

Sanchez, die in een ver verleden nog het mooie weer maakte bij onder meer FC Barcelona en Arsenal, is helemaal weggedeemsterd. De 32-jarige Chileen maakt wel speelminuten bij Inter Milaan maar is allesbehalve basisspeler, tenzij Conte besluit om te roteren.

Sampdoria had 4 speeldagen voor het einde van de competitie niets meer te winnen of te verliezen en liet zich naar de slachtbank dragen door Inter. Na enkele minuten stond het al 1-0 na een doelpunt van Gagliardini en nog voor de rust maakte Alexis Sanchez twee doelpunten. Ondertussen had Baldé gemilderd voor Sampdoria maar hij kon niet vermijden dat de ruststand toch een comfortabele 3-1 was voor Inter.

De 21-jarige Pinamonto kreeg van Conte voor de eerste keer sinds lang speelminuten en de vervanger van Sanchez bedankte met een doelpunt. Lautaro Martinez legde de 5-1 eindstand vast vanop de stip. Inter blijft zo maar winnen, ondanks het feit dat de titel al binnen is.