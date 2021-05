Nieuw avontuur voor ex-doelman van Club Brugge

De Nederlandse doelman Kenneth Vermeer heeft een contract tot eind volgend jaar ondertekend bij FC Cincinnati.

De intussen 35-jarige Kenneth Vermeer was tot begin vorige maand aan de slag bij Los Angeles FC, waar zijn overeenkomst in onderling overleg werd ontbonden.

Vermeer verruilde in januari 2020 Feyenoord voor Los Angeles FC en kwam vijftien keer in actie voor de club. "We zijn ervan overtuigd dat Kenneth kwaliteit en leiderschap toevoegt aan onze kern. Hij zal een meerwaarde zijn voor onze club", klinkt het.

In het voorjaar van 2018 speelde Vermeer een half jaartje bij Club Brugge op uitleenbasis van Feyenoord. . Hij speelde er 8 wedstrijden maar viel nadien geblesseerd uit en keerde terug naar Feyenoord.