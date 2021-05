Pech voor onze landgenoot: Dries Mertens verlaat het veld na een blessure

Napoli en Dries Mertens zijn nog volop aan het strijden voor een plekje in de Champions League van volgend jaar. Het was dus belangrijk vandaag voor de Napolitanen om te winnen. Dat deed de ploeg van Napels dan ook, Mertens kreeg echter wel een domper te verwerken...

Napoli moest vandaag tegen een ploeg uit de onderste regionen, Spezia. Het was belangrijk voor de blauwhemden om te winnen zodat ze nog kunnen meedingen voor een Champions Leagueticket. Dat lukte ook vrij gemakkelijk met 1-4 cijfers, er was jammer genoeg wel slecht nieuws voor Rode Duivel Dries Mertens.

Onze landgenoot begon op de bank in de uitwedstrijd tegen Spezia. De Leuvenaar mocht na 69 minuten invallen, maar moest na zeven minuten terug van het veld met een blessure. Hopelijk is het niet te erg voor de Rode Duivel, want het Europees kampioenschap is er snel…