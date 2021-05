Het is nu of nooit voor Messi en co!

Lionel Messi staat met Barcelona op 4 speeldagen voor het einde van de competitie op een derde plaats in de competitie, met Atlético Madrid en Real Madrid voor zich. De kans is groot dat deze speeldag beslissend zal worden in de strijd om de titel.

Tactisch steekspel tussen beide trainers

Diego Simeone weet beter dan wie dan ook hoe het Atlético Madrid optimaal kan laten voetballen. Dit liet hij al zien in de eerste ontmoeting tussen beide teams in de competitie, waar Atlético Madrid in eigen huis de 3 punten thuis wist te houden. Ze wonnen met 1-0, een uitslag waar Simeone om gekend staat. Het defensief uitspelen van een wedstrijd wanneer ze op voorsprong komen.

Messi in bloedvorm kan verschil maken

Wie anders kan de defensieve muur van Altético doorbreken dan Lionel Messi? Met het einde van de competitie in zicht merken we dat het vizier van de Argentijn weer op scherp staat. In de laatste 5 wedstrijden legt hij indrukwekkende cijfers neer, 7 doelpunten en een assist. Ook Griezmann begint eindelijk in vorm te komen, de Fransman scoorde 5 doelpunten en een assist in de laatste 5 wedstrijden.

Efficiëntie van Atlético Madrid maakt het verschil

Wanneer je naar de cijfers van Atlético gaat kijken, dan verbaast het niet dat ze momenteel aan de leiding staan in La Liga. Ze scoorden meer doelpunten dan hun stadsgenoot Real Madrid en niemand in de competitie kreeg minder tegendoelpunten te verwerken dan Atlético. De kans is groot dat ze tegen Barcelona opnieuw defensief zullen spelen met een achterhoede die bestaat uit 4 of zelfs 5 verdedigers.

Schorsingen en geblesseerden

Bij Barcelona zijn er 2 grote namen al een tijd afwezig wegens blessure, namelijk Coutinho en Anssu Fati. Maar aangezien deze al een tijd afwezig zijn, zal dit geen probleem vormen in de aanloop naar deze wedstrijd. Aan de andere kant is het kijken of Gimenez klaar raakt voor het duel. De Uruguayaan is dit seizoen een belangrijke pion voor Simeone in de defensieve opzet van zijn ploeg, hij zal hem zeker kunnen gebruiken in zijn achterhoede tegen Barcelona.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

Volgens betFIRST is Barcelona met 53% kans op een overwinning toch licht favoriet, bij een overwinning van de troepen van Koeman krijg je 1.86 keer je inzet bij betFIRST.

De kans dat deze wedstrijd eindigt op een 0-0 gelijkspel lijkt eerder klein. Barcelona moet van dit duel gebruik maken om de achterstand op 4 speeldagen van het einde van de competitie weg te werken. Wanneer beide teams minstens één keer scoren krijg je 1.76 keer je inzet bij betFIRST.

Er zal één man zijn waar alle ogen op gericht zijn. Namelijk Lionel Messi. Kan hij Barcelona opnieuw doen dromen van een nieuwe titel door te scoren tegen de leider in de competitie? Dan krijg je 1.76 keer je inzet bij betFIRST.