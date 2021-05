Aanvoerder Brighton from hero to zero in duel tegen Wolverhampton

Bjorn Vandenabeele

Vandaag 18:37 |







Foto: © photonews

Wolverhampton heeft op de 35ste speeldag van de Premier League met 2-1 gewonnen van Brighton. Aanvoerder Lewis Dunk kreeg de rol van antiheld toebedeeld. Wolverhampton 2-1 Brighton Herbeleef Brighton ging op bezoek bij Wolverhampton op zoek naar de definitieve redding in de Premier League. Aanvoerder Lewis Dunk zette de bezoekers al voor het kwartier op voorsprong. Na de rust was Dunk de grote boeman. Hij haalde een speler van Wolverhampton die alleen op weg was naar doel neer en kreeg daarvoor terecht de rode kaart toegestopt. Brighton, met Trossard bijna een uur op het veld, kon tot een kwartier voor tijd standhouden. Traore zorgde een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker. Leander Dendoncker kwam toen invallen bij de thuisploeg en zijn ploeg pakte via Ghibs-White nog de drie punten.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Ontvang het voetbalnieuws van jouw favoriete ploeg per mail