Lukaku en zijn indrukwekkende fysieke kwaliteiten: "Hij lijkt wel een American football-speler"

Dat Romelu Lukaku enorme fysieke kwaliteiten heeft, moeten we niemand meer vertellen. Onze landgenoot kan verdedigers met zijn snelheid en kracht in de prak lopen. De conditietrainer van Inter vergeleek hem met atleten uit een andere sport.

Lukaku en Inter zijn al kampioen in de Serie A, onze landgenoot was dit seizoen heel belangrijk voor Internazionale. Vooral met zijn fysieke capaciteiten maakte de Rode Duivel indruk op de Italianen. Zo vergeleek de fysische coach van Inter Milan, Antonio Pintus, Lukaku met een American football-speler in een interview met Goal.com.

“Lukaku zijn fysieke kracht is indrukwekkend, hij weegt meer dan 100 kilogram aan spieren. Je kan Romelu een beetje vergelijken met een American football-speler, als hij begint te lopen, is hij moeilijk af te stoppen. Lukaku is echt een complete atleet”, aldus Antonio Pintus.