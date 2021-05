Speler uit de Eredivisie verdacht van matchfixing: 13.000 euro winst op 3.000 euro inzet

Een speler uit de Nederlandse Eredivisie wordt verdacht van matchfixing. Hij zou opzettelijk een gele kaart gepakt hebben.

Na een match uit de Eredivisie hebben verschillende gokbedrijven aan de Nederlandse autoriteiten verdachte gokpatronen gemeld. Er zou 13.000 euro verdiend zijn, op een inzet van 3.000 euro. Twee anderen zouden 1.000 euro verdiend hebben.

Een speler zou daarvoor opzettelijk een gele kaart gepakt hebben. Officieel heet dit spot-fixing, omdat het geen invloed heeft op het resultaat van de wedstrijd.

NOS meent te weten wie de speler is. “De kaart waar het onderzoek zich op richt was een opvallende. Een speler die het hele seizoen nog geen gele kaart had gekregen, vloerde een tegenstander ver buiten zijn eigen strafschopgebied zonder dat er direct gevaar is”, zo valt er te lezen.

De omroep zou ook de voetballer gesproken hebben. “Het was inderdaad een onhandige en onnodige overtreding. Maar ik heb wel eens gekkere overtredingen gemaakt”, klinkt het bij de speler.

De man die 13.000 euro won zou op sociale media vrienden zijn met de voetballer en niet ver van hem vandaan wonen.