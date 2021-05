KVO na verlies bij KVM: Sakala toont Rangers dat hij nog kan scoren, Hendry had eigenlijk niet mogen spelen

In offensief opzicht mocht KVO uit bij KVM met drie doelpunten niet klagen. Fashion Sakala had daar een groot aandeel in: de Zambiaan maakte er eentje en bracht er eentje aan. Defensief was het echter een pak minder. De niet-fitheid van Jack Hendry zat daar mogelijk voor iets tussen.

Sakala maakte zijn eerste doelpunt sinds februari, zijn eerste ook sinds zijn transfer naar Glasgow Rangers in kannen en kruiken is. "Ik heb niet nagedacht over transfer, ik concentreerde mij op mijn spel. Het waren enkel mijn blessures die me wat afremden", verklaarde de aanvaller die periode van droogte.

Rangers gekozen boven Premier League-teams

De maker van de 0-1 in KVM - KVO kwam nog eens terug op zijn keuze voor Rangers. "Ik had veel opties: ploegen uit de Premier League, twee teams uit de top vijf van de Franse competitie. Na een gesprek voelde ik me meer comfortabel bij Rangers dan bij de andere teams. Steven Gerrard heeft mij uitgelegd hoe hij met de ploeg wil spelen en hoe hij de toekomst ziet. Hij was heel belangrijk in het maken van mijn keuze."

Eerst liefst nog wel het Oostendse avontuur in schoonheid afronden. "Ik hoop dat we Europees voetbal kunnen halen, zodat ik Oostende door de grote poort kan verlaten. Er is 90% kans dat ik met de Rangers Champions League ga spelen."

Injectie helpt amper bij Hendry

In de strijd om dat Europese ticket deed KVO een slechte zaak door in Mechelen te verliezen. Jack Hendry werd opgelapt voor deze ontmoeting, al was de verdediger geen 100%. "Het gaat niet goed met mijn schouder. Ik had vooraf een injectie gekregen en dan nog deed die pijn. Eerlijk gezegd had ik waarschijnlijk niet mogen spelen."

Geen sinecure om zo volle bak de duels aan te gaan. "Bij elke hoekschop werd er ook aan mijn schouder getrokken. Ik moet misschien leren voortaan niet te spelen met zo'n blessure. Ik heb het gevoel dat ik de ploeg nu een beetje in de steek heb gelaten."