"Zolang er matchen zijn, zijn we verplicht om erin blijven te geloven"

Voor AA Gent wordt het stilaan écht moeilijk om play-off 2 nog te gaan winnen. Toch geeft Sinan Bolat ook na de nederlaag bij ex-ploeg Standard de moed nog niet op.

"Ze kregen twee kansen en scoorden twee keer. Het deed denken aan de match van een maand geleden tegen hen", zuchtte een gefrustreerde Sinan Bolat na de 2-1 nederlaag.

Verplicht

"We hebben onze kansen op 0-2 laten liggen. We hadden het anders zeker kunnen uitspelen. De ref? Bij het tweede doelpunt was er zeker een fout, maar goed: we hadden het in eigen handen en moesten het gewoon zelf afmaken."

Play-off 2 winnen? Dat wordt stilaan moeilijk. "Zolang er nog een kans is en we nog matchen hebben, zijn we verplicht er voor te blijven gaan."