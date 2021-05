Technisch directeur Standard: "We hebben afgelopen jaar beter gedaan dan Anderlecht wat betreft jeugdpolitiek"

Technisch directeur Benjamin Nicaise van Standard was gisteren te gast in La Tribune. Hij haalde er aan dat Standard het geweer van schouder moest veranderen en meer moest inzetten op de eigen jeugdwerking.

"We moeten daar meer op inzetten", bevestigde Nicaise. "De club heeft boven zijn middelen geleefd en we hebben fouten gemaakt. Standard heeft altijd al een goeie opleiding gehad en daar moeten we nu de vruchten van plukken."

Dat zal ook de tendens zijn voor de volgende jaren. "We moeten onze formatie meer in de kijker zetten en de jeugd begeleiden met enkele transfers die een meerwaarde zijn."

Maar Standard liet ook jongens als Arthur Theate vertrekken. "Hij had niet gespeeld bij ons. Op wie zijn plaats? Vanheusden, Laifis, Bokadi... Gavory? We hebben keuzes gemaakt en de beste keuze leek ons dat hij de club verliet. Zoveel te beter voor hem dat hij speeltijd gevonden heeft bij Oostende."

De Rouches spelen play-off 2 en dat steekt toch wel wat. "De formule is gewijzigd. In een normale competitie hadden we in de top zes gezeten. Als we vergelijken met Anderlecht waren ze nog achtste op de 28ste speeldag. We hebben beter gedaan dan Anderlecht het afgelopen jaar wat betreft de jeugdpolitiek."