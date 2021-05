Volgende trainer van Sebastiaan Bornauw is bekend

Sebastiaan Bornauw is nu nog verwikkeld in een intense degradatiestrijd. Zijn volgende trainer staat ondertussen wel al klaar: dat gaat Steffen Baumgart worden. Baumgart gaat vanaf volgend seizoen aan de slag bij FC Köln. Het is dus nog afwachten of dat in de Bundesliga zal zijn.

Een maand geleden ontsloeg Köln trainer Mark Gisdol na een 2-3-thuisnederlaag tegen Mainz. Freidhelm Funkel kreeg zo het roer in handen met één duidelijk opdracht: Köln in de Bundesliga houden. Voor volgend seizoen zou er sowieso een nieuwe trainer komen en dat is dus Steffen Baumgart. De 49-jarige Duitser heeft een contract getekend tot 2023. Baumgart is tot op heden trainer van tweedeklasser Paderborn, waar hij in 2017 als hoofdtrainer werd aangesteld. Met Paderborn promoveerde naar en degradeerde Baumgart uit de Bundesliga. 🔴⚪ Steffen Baumgart wird mit Beginn der Saison 2021/22 neuer #effzeh-Cheftrainer. Er hat einen ligaunabhängigen Vertrag bis 2023 unterschrieben. — 1. FC Köln (@fckoeln) May 11, 2021 In principe gaat hij dus sowieso samenwerken met Sebastiaan Bornauw, die nog tot 2024 onder contract ligt bij Köln. Bornauw en zijn ploegmaats bekleden op twee speeldagen van het einde de voorlaatste plaats in de Bundesliga. Ze tellen een achterstand van twee punten op het trio Hertha - Werder Bremen - Arminia Bielefeld. Ze moeten dus nog minstens één en liefst twee ploegen voorbijsteken om degradatie af te wenden.