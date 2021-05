Ligue 1 komt met actie tegen homohaat en laat spelers met wel heel speciale rugnummers spelen

Maandag 17 mei is het de internationale dag tegen homohaat. Ter gelegenheid van die dag wil de Franse voetbalbond dan ook in actie komen tegen homofobie. De spelers uit de Ligue 1 en de Ligue 2 zullen daarom dit weekend aantreden met wel heel special rugnummers...

De Franse voetbalbond wil homohaat bestrijden. Door middel van een actie willen ze haat tegen holebi’s sensibiliseren. Dit weekend zullen de spelers uit de Ligue 1 en de Ligue 2 spelen met regenboogkleuren. Die regenboogkleuren representeren de LGBTQ+-gemeenschap.

De Franse voetbalbond is de actie dus gestart omdat het volgende week maandag de internationale dag tegen homohaat is. Homohaat is dezer tijden toch nog steeds een issue dat niet thuishoort in de wereld. Niet verschieten dus als je de spelers in de Franse profcompetities ziet spelen met een speciaal rugnummer.