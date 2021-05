Mbaye Leye voor Standard - KV Mechelen: "Je mag het niet te licht oppakken, ze hebben middelen om ons pijn te doen"

Donderdagnamiddag ontvangt Standard om 16u KV Mechelen in het kader van de derde speeldag van de Europe Play-Off. Mbaye Leye rekent op voldoende gretigheid bij zijn spelers om zo een goede zaak te kunnen doen.

Door de overwinning van Malinwa tegen Oostende staan zowel Standard als KVM op twee punten van de nummer 1 in de Europe Play-Off. "We hadden op dit scenario gehoopt", zegt Mbaye Leye in aanloop naar het duel met de Mechelaars. "Ik wil ons vooral op dezelfde manier en met evenveel grinta zien spelen als tegen Gent. Je mag het niet te licht oppakken."

Het is belangrijk een concurrent te kunnen uitschakelen

Theoretisch is het eenvoudig: pakt Standard 12 op 12, dan mag het zich opmaken voor de Conference League. "We hebben ons lot in eigen handen aangezien de laatste match thuis tegen Oostende is en we nu een dubbele confronatie met KV Mechelen voor de boeg hebben." Donderdag winnen en Standard doet sowieso een goude zaak. "Het is belangrijk om een concurrent te kunnen uitschakelen."

Leye is evenwel niet blind voor de kwaliteiten bij de Maneblussers. "Ze hebben de laatste matchen dikwijls gescoord. Ze hebben een goeie aanval en de middelen om ons pijn te doen. Nikola Storm is een gevaarlijk heerschap op de flanken en kan zijn rechtstreekse tegenstanders uitschakelen. Mechelen houdt van de voetballende oplossing en wij zullen dus ook ruimte krijgen. Er zullen kansen zijn, maar we moeten ook opletten."