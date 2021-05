Jonge Belg doet het goed bij PSV: "Zijn snelheid en balcontrole zijn fantastisch, ik zie potentie in hem"

Yorbe Vertessen is een jonge Belg die het goed doet in Nederland. De Vlaams-Brabander speelt niet bij de minste, maar bij PSV Eindhoven. De Eindhovenaren laten hem steeds meer spelen, en zien potentie in de aanvaller, dat zegt ook coach Roger Schmidt.

PSV zit nog in volle strijd voor de tweede plaats in de Eredivisie. De Nederlanders rekenen daarbij op jonge Belg Yorbe Vertessen. Coach Roger Schmidt laat de Belgische aanvaller alsmaar meer spelen en ziet potentieel in hem.

“Zijn snelheid is fantastisch, en zijn balcontrole is ook goed. Waar ik nog hou, is dat hij dapper is, hij is niet bang om het duel aan te gaan. Ik zie in Yorbe een heel goede speler met veel potentie, jammer dat hij de laatste jaren veel spierblessures heeft gehad”, aldus PSV-trainer Roger Schmidt in een interview met VI.