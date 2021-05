Ajax krijgt dan toch nog erehaag voor 35ste landstitel

Tegen Feyenoord kreeg Ajax Amsterdam geen erehaag. Dick Advocaat, de trainer van de Rotterdammers, zei dat het geen traditie is in Nederland. Tegenstander van de Ajacieden vandaag, VV Venlo, deed dat dan weer wel.

Vandaag speelde Ajax hun tweede wedstrijd als kampioen thuis tegen VV Venlo. In tegenstelling tot hun eerste wedstrijd als kampioen, tegen Feyenoord, kregen de Amsterdammers nu wel een erehaag van hun tegenstanders.

Een erehaag vormen voor de ploeg die kampioen is gespeeld is een traditie in Engeland. In Nederland bijvoorbeeld is het geen traditie, maar wel een mooi gebaar, en een teken van respect. Daarom deed Venlo dat wel voor de recordkampioen van Nederland.