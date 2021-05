Nikola Storm scoort ineens zeven goals in vier matchen

KV Mechelen doet nog altijd mee voor het laatste Europese ticket. Dat ze daar staan, hebben ze ook te danken aan de plotselinge productiviteit van Nikola Storm. De winger scoort ineens waar en wanneer hij wil.

Zeven goals in de laatste vier matchen, dat is hem nog nooit overkomen. Efficiëntie is immers altijd zijn zwakke punt geweest. “Zo’n periode heb ik nog nooit meegemaakt", zegt hij in HLN. "Alles vliegt binnen. Waarom het nu wel lukt? Ik heb een klik gemaakt én heb een tikkeltje geluk - dat hoort erbij."

"In Gent wijkt mijn schot af en tegen KVO gaat de bal door de benen van de doelman. Mijn andere doelpunten waren wel beheerst afgewerkt. En dat is altijd mijn grootste werkpunt geweest. In het verleden trapte ik vaak te wild naar doel - dat besef ik. De voorbije weken leg ik mijn focus enorm op het afwerken."

Een positief signaal voor KVM, dat het vertrouwen in hem hield en hem vastlegde tot 2026. "Deze reeks kan een klik zijn voor de toekomst. Een keerpunt. Nu moet ik constanter presteren, regelmatiger beslissend zijn."