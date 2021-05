14 spelers mogen vertrekken bij Barcelona

De revolutie bij FC Barcelona is ingezet.

Dat er een revolutie zat aan te komen bij Barcelona was al langer geweten. Hoe groot die revolutie zou zijn wist niemand. Mundo Deportivo pakte vandaag uit op de cover met een stuk over Barcelona. De club is van plan om het personeel grondig te hermodelleren, overbodige spelers te verkopen en dan is er ook nog het hoofdstuk Messi.

Neto, Umtiti, Pjanic, Junior, Matheus, Braithwaite en Coutinho zijn zeven van de veertien mogelijke vertrekkers bij Barcelona. Zij verdienen veel te veel naarmate wat ze bijbrengen aan de club. Of Messi al dan niet blijft zal in de komende weken ook duidelijk worden.